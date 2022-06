YouTube: Sufre terrible accidente al tratar de subir a un tren de esta forma [VIDEO]

Le salió caro querer subirse a un tren sin pagar. Un joven en Bangladesh sufrió un terrible accidente cuando quiso trasladarse gratis en este transporte. Las impactantes imágenes quedaron registradas en un video que ya circula en la red social de YouTube.

Como se puede observar en el material posteado en las redes sociales, el joven intenta subir a como dé lugar en el tren, pero un mal paso hace que caiga sobre las rieles, sin poder agarrarse a tiempo.

El video fue grabado en uno de los trenes que cruza la ciudad de Bangladesh. Según se conoce, debido a la precariedad en el transporte, muchas personas deben arriesgar su vida para trasladarse de un lado a otro. La mayoría viaja sobre el techo y casi arriesgando sus vidas.

Durante todo el video subido a YouTube y que dura alrededor de 30 segundos se puede ver como el joven se cuelga de una de las barandas del tren e intenta subirse, pero un mal paso genera que no cumpla su objetivo.

Al percatarse del accidente, algunas personas acuden a apoyarlo, mientras el muchacho trata de reponerse, pese al fuerte dolor que siente.

El impactante video fue subido a YouTube este 4 de octubre y en solo dos días se ha viralizado en Internet. Incluso ha sido reproducido más de 2 mil veces, tiene 4 "Me gusta" y un "No me gusta". En tanto, los cibernautas expresaron su sorpresa sobre la manera en que las personas se trasladan en esta parte del mundo.

