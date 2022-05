YouTube: Valiente gato pone en su sitio a cinco perros callejeros [VIDEO]

La rivalidad entre perros y gatos es muy conocida pero un video en YouTube captó el preciso momento en que un minino se enfrenta nada menos que a cinco perros en plena calle.

Como se puede ver en el video subido a YouTube, los perros intentaron arrinconar al gato, pero este los puso en su sitio, erizándose en pose de ataque; mientras algunos perros prefirieron adoptan poses sin la intención de agredir.

En todo momento, el gato -más avispado que los perros- trató de defenderse y estar listo ante un posible ataque en masa, es por ello que cuando dos de los canes se acercaron, este saltó e intentó arañarlos con sus garras.

La escena no solo era vista por otros perros, sino también por un grupo de amigos que grabaron el momento para luego subirlo a YouTube. En esta red social, el video ha logrado tener casi 44 mil visualizaciones, 30 "Me gusta" y 7 "No me gusta.

Asimismo, los cibernautas resaltaron la valentía del gato.

CONDUCTORA AGREDE A ALUMNO

Un nuevo caso de discriminación hacia los latinos se produjo en los Estados Unidos, específicamente en Idaho. La escena se produjo dentro de un bus escolar cuando la conductora humilló públicamente a un estudiante latino por el simple hecho de dirigirse a ella en castellano.

En el video difundida a través de Facebook se ve a Mary Black acercarse aMiguel Martínez, un estudiante del octavo grado, para quitarle una botella y tirarle el agua encina. Luego de ello, se le escucha hablar en castellano al joven por lo que la conductora le pide que le hable en inglés porque viven en Estados Unidos.

"Si quieres hablar conmigo, háblame en inglés", es lo que se le escucha decir a la conductora del bus escolar en el video que fue grabado por Brayan Álvarez, también estudiante. En tanto, Juan Espino, un residente de la zona y amigo de la familia del agredido aseguró a la cadena KTVB que no es la primera vez en que dicha conductora actúa de esa manera.

"Mis hijos me decían que la conductora les había prohibido hablar en el español, pero cuando me quejé a la compañía, me dijeron que no había pruebas", dijo Juan Espino.

Luego de que el video fuera subido a Facebook, el hecho indignó a la comunidad latina por lo que la compañía de autobuses Northside confirmó que la conductora Mary Black fue despedida el sábado según Daily News.

