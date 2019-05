Youtuber que besó a su hermana para tener más vistas en su canal, ahora besó a su mamá

Un Youtuber se hizo famoso en todo el mundo luego de grabar un vídeo besando a su hermana. Chris Monroe quiso esta vez ganar la polémica que ganó la vez pasada y subió un vídeo besando a su mamá.

"Con este vídeo voy a superar el otro, en el cual beso a mi hermana. Ahora besaré a mi mamá. Se siente muy raro decirle, pero aquí vamos", empieza a decir.

Él va a buscarla cuando está haciendo los labores de limpieza y la invita a que se pare frente a la cámara con él. "Mamá, el vídeo con Kaitlyn fue un éxito y se hizo viral. Ahora necesito que hagas este juego conmigo", señaló.

Al inicio la madre no acepta, pero ante la insistencia del joven le da un beso. Claro que la polémica no se ha hecho esperar, puesto el vídeo tiene más de un millón de vistas y tiene más de 42 mil "No me gusta" en esta red social.

