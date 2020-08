10 famosas que JAMÁS verás desnudas [FOTOS]

¡Para no creerlo! El mundo de Hollywood está plagado de bellas actrices y cantantes con figuras infartantes que muchas mujeres envidiarían. Sin embargo, ya sea por vergüenza o inconformidad, algunas de ellas jamás en la vida mostrarían su cuerpo completamente desnudo, o al menos eso afirman. Conoce que famosas nunca se atreverían a mostrar toda su anatomía al natural.

Jessica Alba. Jura que jamás se desnudará. "Nunca haré una escena de desnudo. Puedo actuar sexy y vestirme con ropa sexy, pero no me puedo desnudar”, aseguró. En el 2010, una imagen suya desnuda en un baño, en una escena de la película ‘Machete’, pero era un montaje fotográfico.

Megan Fox. No hay forma. Ni desnuda ni en escenas sexuales. No soportaría verse. "Lo último que quiero es verme a mi misma en una pantalla, desnuda y manteniendo relaciones sexuales. Sería como ver a un hipopótamo haciendo el amor", afirmó.

Julia Roberts. Nunca lo hizo ni lo hará. Para sus escenas en 'Mujer bonita' uso un doble. "Existe una razón para no haber aparecido nunca desnuda en mis películas.No es mi estilo", explicó.

Jessica Simpson. Bajo ningún concepto, ni aunque le ofrezcan un premio de la Academia. "Da igual lo profundo o importante que sea un papel, incluso si consigo el Oscar con él: no pienso desnudarme", señaló. Aunque si poso sin ropa para una revista cuando estaba embarazada, pero tapó lo que se tenía que tapar.

Jennifer Love. No se sentiría cómoda. Ha rechazado una propuesta de Playboy. "Vale, hay días que me veo estupenda, pero en otros pienso que estoy enorme y que no quepo en mis vaqueros", declaró

Jennifer Garner. No está en sus planes desnudarse ante una cámara. “¡No pienso quitarme la ropa! Ni de coña. Gracias. El mundo se merece algo mejor. No me interesa”, dijo.

Rachel Bilson. Lo tiene muy claro. Desnudarse no es necesario. "Puedes ser muy sensual sin recurrir al desnudo, y tengo la férrea voluntad de evitarlo en mi caso", expresó.

Blake Lively. No podría hacerlo, su personalidad no la deja. "Bastante mal lo paso en Gossip Girl simplemente por aparecer con un vestido corto o en ropa interior", señaló.

Emma Watson. Aunque posó en topless para un campaña solidaria por el Día de la Tierra en el 2013, dice que no se desnudaría en el cine para no arruinar su imagen. ¿Será cierto?

Rihanna. "Si posara desnuda mi madre me mataría, ya que le ha costado mucho criarme bajo ciertos principios", declaró. Ha recibido algunas propuestas para ser portada de Playboy, pero no piensa desnudarse por dinero: "Sí voy a quitarme la ropa, tiene que ser de un modo voluntario y con estilo".

