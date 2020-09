10 mitos que no conocías sobre 'el mejor amigo del hombre'

John Bradshaw, zoólogo y antropólogo, ha realizado diversos estudios sobre la relación entre humanos y animales, entre ellas, también ha realizado investigaciones con perros. A continuación te mostramos diez curiosidades que no conocías sobre los canes.

1. Descendientes (lejanos) de los lobos

Verdad. Los perros son primos lejanos de los lobos americanos y europeos. Aunque algunos podrían pensar que la relación es más estrecha, ya que comparten el 99% de su ADN con los perros, eso no es así.

2. Muchos y variados

A pesar de ver canes de diversos tamaños, esto no es exclusivo de su especie, todos van a coincidir en la estructura fetal que tenía el lobo antiguo, por lo cual siempre se presentarán semejanzas.

3. Un tremendo olfato

Esta cualidad es posible gracias al órgano de Jacobson o vomeronasal ubicado entre las fosas nasales y la parte superior de la boca del animal. Según estudios realizados a otras mascotas como los gatos, mediante el olfato los perros reconocer la marca de sus pares.

4. ¿Visión en blanco y negro?

Al respecto, el especialista señaló que "Los perros pueden distinguir el verde, el amarillo y el azul igual que lo hacemos nosotros, pero sus ojos no son sensibles al rojo, que les aparece como un gris oscuro."





5. Ellos también sonríen

La risa simboliza, para los humanos, una expresión de felicidad frente a un suceso. Sin embargo, el veterinario John Bradshaw, señala que si un perro sonríe es para pedirle a su dueño que le dé un poco de cariño.





6. Sin remordimientos

¿Quién no ha visto la mirada "de culpa" de un perro? Pero, los perros no sienten remordimiento. Lo que sucede en el momento que un can muestra expresión con ojos tristes es porque le preocupa que esté a punto de ser castigado.





7. Dependientes por instinto

Cuando un perro es pequeño aprende que los humanos son sus amigos y que lo mejor es unirse a ellos, ya que eso le brindará una oportunidad para sobrevivir. Por ello, en algunos casos los canes se angustian al quedarse solos, pues suele creer que han sido abandonados.





8. Los volvemos "defectuosos"

Un estudio realizado por la National Geographic reveló que inducimos a nuestros perros a padecer del síndrome de Williams, una condición que les "enseña" a amar a todo el mundo, diferenciándolos mucho más de sus ancestros.





9. Sintonizados

Las mascotas asumen una conducta debido a cómo son tratados por sus dueños, ello hace pensar que son amados por sus mascotas, pero más que amor es correspondencia.

10. Un interior salvaje

Finalmente, el especialista asegura que "si un perro no se encuentra con humanos antes de cumplir tres meses, puede permanecer salvaje el resto de su vida"

Tal como habría sucedido con el dingo australiano.





