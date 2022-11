El Mundial Qatar está a menos de 20 días de empezar, y muchos peruanos no querrán perderse ni un momento de los encuentros más importantes, y sobre todo de la tan ansiada final. Así que pronto en las calles del mundo y sobre todo de Perú veremos a muchos con el síndrome mundialista.

Esos clásicos mundiales, Brasil Vs Argentina, España Vs Francia, Alemania Vs Países Bajos y así entre otros partidos que pueden tocar 11 a.m., 12 o 2 p.m. Por ello, los especialistas de Klip Xtreme recomiendan distintos sistemas de audio de su portafolio, a través de los cuales los más aficionados podrán vivir la pasión del mundial.

A continuación, algunas sugerencias:

Es fin de semana, lleva la fiesta futbolera a todas partes, tienes la parrilla, las bebidas, el televisor y necesitas que todos tus amigos escuchen el partido como si estuvieran en el estadio, para vibrar cada momento es ideal contar con un sistema de sonido capaz de generar hasta 2800 vatios de potencia máxima a través de subwoofers de rango completo y de esta manera llevar tu experiencia de audio al siguiente nivel.



Te dejaron solo en casa, no te pierdas ninguna jugada, grito, explosión de velocidad, ni el sonido del viento empujando el balón, con el sonido envolvente de precisión absoluta del KSB-260 de Klip Xtreme, que es una barra convertible que puedes usar de modo horizontal, vertical o colgada en la pared.



Así estés fuera, disfruta siempre de audio de alta calidad, unos prácticos audífonos son perfectos para escuchar tu partido, mientras trabajas desde la casa y/o conduces, pues se ajustan cómodamente a tus oídos, pero es importante que tengan una duración de muchas horas, para ello existen dispositivos de la marca que ofrecen hasta 108 horas de reproducción prolongada. Además, si cuentan con la tecnología Smart Touch podrás controlar todas las funciones de los audífonos con un toque y contestar o rechazar llamadas, así como activar Google o Siri con solo un botón en cualquier ambiente, esto a través de un micrófono con reducción de ruido.



Mayor concentración para no perderse ni un minuto de cada encuentro, si lo que deseas son audífonos que ofrecen Cancelación de Ruido Activa (ANC) para que ni el tráfico, el tren, o el sonido de un motor te perturben, este tipo de audífonos son para ti, ya que te ayudará a concentrarte en lo que deseas escuchar reduciendo los ruidos del ambiente, y estar atento a los detalles de cada encuentro. Puedes buscar versiones que ofrecen máxima comodidad con almohadillas giratorias que se ajustan a tu cabeza.



