A cualquier persona le gusta que sus dientes estén blancos y saludables. Pero además de tener una buena higiene dental, también es necesario prescindir de ciertos alimentos de nuestro menú para evitar las caries y un posible manchado en nuestra dentadura.

Por ejemplo, algunas bebidas y alimentos de intenso color pueden contener una sustancia llamada “cromógeno”, la cual tiene la capacidad de adherirse al esmalte dental y cambiar progresivamente el color de los dientes.

A continuación, conocerás los cinco alimentos que más perjudican tu estética dental y que, probablemente, no sabías. Presta atención y evita consumirlas con regularidad.

Café: Es una de las que más daño ocasiona a la coloración natural de los dientes, debido a su alta concentración de cromógenos. A pesar de que el café tiene muy buenas propiedades, el ácido de sus compuestos naturales terminará por quitarle brillo a tu dentadura. Si eres un amante del café y no puedes dejarlo, procura enjuagarte los dientes para eliminar los residuos que permanecen entre ellos.

Vino tinto: El pigmento que le da ese color tan característico a la bebida se debe a las antocianinas, sustancia que alientan a los pigmentos a unirse a tus dientes a un nivel microscópico. Aunque también están presentes en el vino blanco, no constituyen un gran peligro para tu dentadura, pues es a un nivel mínimo.

Bebidas azucaradas: Evita las gaseosas y refrescos. No solo cambiará la tonalidad de tus dientes, sino también desarrollará la aparición de caries por el alto contenido de azúcar que estos productos contienen. Además, su misma naturaleza ácida provocará que se vuelvan más porosos y susceptibles con el tiempo.

Té: Aunque no lo creas, mancha más que tomar café. Por ello, es recomendable no consumir té negro y optar por los de colores claros para disminuir el efecto amarillento en el esmalte dental. Si es posible, usa una cañita de metal para no tocar tus dientes con la bebida.

Salsa de tomate: Esa que tanto nos gusta para comer tallarines y otras comidas también nos pueden causar el tono amarillo. Esto se debe a que contiene altas concentraciones de ácido, que provoca la erosión y mutación de color.