5 canciones de Thalía que cantamos a viva voz en la adolescencia

La actriz Thalía siempre ha sorprendido a sus seguidores con sus ritmos versátiles. ¿Quién no recuerda sus grandiosos éxitos? Arrasando, Amor a la mexicana, Piel morena, entre otros que alguna vez bailamos y cantamos. Y es que la cantante es una de las artistas más queridas en todo Latinoamérica y no solo por su música sino también por sus grandiosas actuaciones en 'María la del barrio', 'Marimar', etc.

Actualmente, la protagonista de María Mercedes está dando la vuelta al mundo, tras a ver compartido con sus seguidores de Instagram un vídeo donde los saluda con cierta particularidad. Es así que diversos artista del medio local la han imitado usando el hashtag Thalía challenge.

Por otro lado, en esta oportunidad, te recordamos 5 temas de la intérprete, quien hoy sigue causando revuelo con su tema 'No me acuerdo' en donde la acompaña la gran exponente del género urbano con Natti Natasha.

1. Amor a la mexicana

2. Amor a la mexicana 3. Piel morena 4. A quién le importa 5. Mujer latina Te puede interesar Rebeca Escribens rechazó invitación para participar en “El artista del año”

