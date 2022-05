5 consejos básicos para salvar una relación de pareja

Todas las relaciones de pareja tienen sus momentos buenos y malos. Sin embargo, si la situación ha llegado al punto en que lees artículos como este, entonces puede que primero necesites evaluar algunos puntos para ver si vale la pena o no salvar la relación o si ha llegado el momento de cambiar de rumbo. Según ‘En femenino’, estos son algunos consejos que pueden ayudarte.

1. Piensa si merece la pena luchar por la relación. Puede que simplemente se trate de pequeñas diferencias, de discusiones provocadas por la incomprensión o por algún motivo en concreto que causa siempre un conflicto. Sincérate contigo misma y pídele lo mismo a tu pareja: si ambos tienen claro que quieren estar juntos, entonces trabajen en ello. Por el contrario, si en el fondo sabes que no da para más pero estás intentando salvar la relación y te aferras a ella por miedo. Deberías poner un punto final.

2. Identifica el problema. En ocasiones, la crisis de pareja llega como consecuencia de pequeños problemas que has ideo dejando pasar. Detalles insignificantes que pensabas que no se convertirían en lo que ahora son: un gran problema. En este caso no queda otra que tragarse el orgullo, sentarse a hablar y ser sinceros.

3. "Lo siento" y "te quiero", dos palabras esenciales. Ni tu eres doña perfecta ni tu pareja lleva siempre la razón. Como dirían nuestras abuelas, es hora de bajarse de la burra. Es importante reconocer en qué has fallado, si has podido hacerle daño con alguna actitud concreta y viceversa. Recuerda que pedir perdón no significa haber perdido, es un signo de madurez.

4. No intentes cambiar a tu pareja. Ni dejes que tu pareja cambie tu forma de ser. Aunque podemos cambiar actitudes nocivas para nuestra relación o reconocer fallos, no podemos dejar que otros aspectos cambien. Para que una relación funcione, primero es esencial quererse a una misma y sentirse orgullosa de las persona que somos. Solo así se puede querer a los demás de una manera sana.

5. Vuelvan a salir como antes. Puede ser un consejo muy práctico a la hora de salvar una relación de la rutina. Cierra los ojos y piensa en aquello que hacían antes. Es imprescindible crear nuevos recuerdos que fortalezcan vuestra relación.

