Saber poner límites a personas o situaciones que no nos agradan es necesario para valorarnos y estar seguros y tranquilos con las decisiones que tomamos a diario. El derecho a decir NO es propio de todo ser humano y debemos ponerlo en práctica sin sentir culpa o remordimiento. La psicoterapeuta Juliana Sequera brinda cinco tips para decir NO sin culpas.

1. Aprenda a quererse.

Si no respetas quien es y lo mucho que vale, nadie lo hará por usted. Debe trabajar en su autoestima para que puedas priorizar tus deseos y opiniones por sobre los del resto.

2. Controle sus emociones.

Es importante decir que no pero siempre y cuando no se utilice la agresividad como medio. Si sabes registrar tus emociones y tener control sobre ellas, más fácil te será rechazar una petición.

3. Deja de lado las críticas.

Siempre habrá alguien que te criticará o no estará de acuerdo con lo que pienses. Si no permites que eso te influya en tus decisiones, será más fácil que puedas expresar tu desacuerdo.

4. No piense que dejarán de quererle.

Puede ser posible que alguien se disguste contigo si no accedes a su pedido, pero eso no significa que dejará de quererse o valorarse. Y si eso sucede, es porque su amor hacia ti no era auténtico.

5. Respetar sus opiniones.

Si siempre dices que sí a todo, estará dejando de respetar lo que quiere y si usted no se respeta, los otros tampoco lo harán.

