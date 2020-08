4 famosas que patinaron en sus looks (más de una vez)

Hoy en el mundo entero está muy de moda presumir los looks, a través de las redes sociales. Es así que hemos descubierto el buen gusto que tienen varias famosas de la farándula local, consagrándose como todas unas fashionistas. Sin embargo, también hay artistas que en su afán por innovar o lucir outfits desenfadados, lo único que han logrado han sido patinar. ¿Quieres saber de quiénes hablamos? ¡Atenta!

1.- Melissa Loza. La guerrera encarnó a la famosa cantante Olivia Newton John, sin embargo, por un par de detalles su look quedó totalmente arruinado. El error de la ex de Guty Carrera fue usar un top de latex en vez de un top elastizado (el material es muy diferente). Y para rematar decidió irse por un par de zapatillas de caña alta y una correa ancha con hebilla de onda más ochentera. No va.

2.- Alejandra Baigorria. La conocida Gringa de Gamarra quiso copiar a la socialité, Kylie Jenner, pero no lo logró en lo absoluto. La empresaria usó un vestido negro que combinó con un par de botas altas estilo bucaneras de tacón aguja elaboradas en terciopelo, logrando una mezcla bastante interesante, pero que no iba acorde con su figura. El resultado no fue el esperado. ¿Qué opinan?

3.- Melissa Klug. La popular 'Blanca de Chucuito' quiso enfrentar el frío, pero se excedió con los abrigos, Ella normalmente suele arman buenos looks, pero esta vez nos dejó totalmente atónitos.

Y lo volvió a hacer.

4.- Jazmín Pinedo. La 'Chinita' siempre se ha caracterizado por tener un buen gusto por la moda, pero en esta ocasión no acertó. La conductora luce un chaleco de piel sintética, del estilo llamado 'Faux fur', el cual se recomienda utilizar con un complemento ceñido para que dicha prenda sea la protagonista, pero la exchica realitie desobedeció y los resultados saltan a la vista.

Pero este look fue mucho más criticado.

