De acuerdo con una encuesta realizada por la Fundación Forge a las jóvenes participantes de su programa entre 18 y 24 años, las mujeres son responsables de las tareas domésticas y de cuidado en sus hogares . Del universo encuestado el 43% se hace cargo de sus hermanos(as), el 22% tiene hijos e hijas y son principales cuidadores y referentes, un 28% es responsable del cuidado de adultos mayores, sobre todo, debido a que en el contexto de la actual pandemia las escuelas, los nidos o las instituciones de cuidado diurno tuvieron que cerrar, se ha incrementado notablemente el tiempo de dedicación que requieren al interior de los hogares, y les dificulta encontrar tiempo material para poder acceder a un empleo del que obtener ingresos.

“Estamos frente a una situación donde la mujer sigue siendo la principal responsable no solo de las tareas domésticas, sino también del cuidado de las personas dependientes en los hogares. Hemos pasado a ser cuidadoras a tiempo completo, maestras enfermeras, y además nos hacemos cargo de las tareas domésticas. Se requieren espacios de atención infantil diurno, centros de día para la tercera edad y garantizar el cuidado de las personas enfermas. Que el estado desarrolle, como ocurre en muchos países, políticas de cuidado con espacios y profesionales de calidad. Esto va a facilitar la inserción laboral y por lo tanto la autonomía económica de las mujeres, como un primer paso para su emancipación y para salir de situaciones de violencia” comenta María José Gómez, directora de la Fundación Forge.

Asimismo, un 79% de las encuestadas reveló que la mamá, abuela, tía o la prima son las encargadas de cuidar a las personas dependientes cada vez que salen a trabajar y solo un 18% optaría por llevar a sus hijos a una cuna de cuidado.

“La situación en pandemia no permite que las cunas o centro de cuidado puedan recibirlos porque estamos en estado de emergencia, pero gran parte de las mujeres que viven en zonas vulnerables en la ciudad, no tienen con quien dejar a cargo de sus hijos o adultos mayores, estas mujeres hoy no pueden obtener ingresos, aunque aparezca una oportunidad laboral”, agrega la directora de la Fundación Forge.