La llegada de un bebé es un acontecimiento inolvidable para los padres y todos los seres queridos. Incluso en tiempos de coronavirus, la felicidad de un nuevo miembro en el hogar merece ser celebrado, siempre y cuando sea de manera segura para salvaguardar la salud de la madre y de los invitados.

Si estás en la dulce espera y tienes la ilusión de festejar tu ‘baby shower’, entonces hazlo en línea y festeja a lo grande. A pesar de la distancia, lo importante es que te sientas acompañada y querida en este momento nuevo y emocionante para ti.

Recuerda que, al ser un evento virtual, deberás seguir ciertas pautas para que sea todo un éxito. Por eso, aquí te contamos todo lo que necesitas saber y que, en realidad, es mucho más fácil de lo que parece. ¡Toma nota!

Designa al anfitrión

Puede ser tu amiga, pariente o incluso alguien que decidas contratar externamente. Lo ideal es que sea una persona carismática y que guíe todo el evento de principio a fin, así ya no tendrás que preguntarte “¿Ahora qué hago para evitar el silencio incómodo?” y podrás disfrutar de ese momento tan especial con todo el mundo.

Elige bien a tus invitados

Aunque es más fácil que tus amigos, compañeros de trabajo o familiares se conecten al no existir el problema de la distancia, no es recomendable invitar solo por invitar. Te recomendamos elegir sabiamente a las personas que, para ti y tu pareja, sean trascendentales en su vida. Recuerda que es mejor un grupo de amigos atentos a la celebración que una docena de personas sin nada que decir.

Sé creativa con las invitaciones

Ya no hay necesidad que gastes en papel y en la impresión. Ahora solo debes dejarte llevar por tu imaginación y diseñar la invitación como más te guste. Existen ciertos programas que incluyen tarjetas ya predeterminadas como Freepik o Canva. Solo cambia algunos datos y listo.

Haz tu lista de regalos

No seas tímida y agrega las cosas que realmente necesitas y que te gustaría recibir, como cunas, ropita y juguetes. Recuerda que en la invitación debes agregar la dirección exacta de tu casa para que los regalos pueden ser entregados sin problemas a tu domicilio.

Selecciona la herramienta adecuada

Existen varias opciones en línea y dependerá del tiempo y cantidad de invitados del evento virtual. De hecho, las más recomendadas son Google Hangouts, la cual tiene la capacidad de agrupar en videollamada hasta 25 personas al mismo tiempo y Zoom con una participación de hasta 1000 personas y aparición en pantalla 49 a la vez, pero con una duración de 40 minutos.

Piensa en el espacio de celebración

Ya no tendrás la necesidad de gastar elevadas cantidades de dinero en comida, adornos, alquiler de local, etc. Sin embargo, debes tener cuidado con el espacio en el que harás la reunión online. Te aconsejamos que sea en un lugar amplio, luminoso y con buena recepción a internet. Además, decora con la temática que más te gusta, ya sea de color rosa o azul, para no perder el entusiasmo ni la esencia original de un ‘babyshower’.

La hora de los juegos

Luego de agradecer y de abrir los regalos, ¿qué es lo que sigue? En ese caso, la mejor opción es preparar una serie de actividades para que los participantes se diviertan y pasen un momento agradable, al igual que tú. Por ejemplo, pedirle a todos tus invitados fotos de cuando eran bebés para apreciarlas en vivo o solicitarles que dibujen al nuevo miembro del hogar como más se lo imaginan. Verás que con esta serie de juegos todos la pasarán en grande.