1.Jeniffer López: la actriz mas cotizada en el mundo comenzó su carrera a la fama siendo bailarina en el video clip de Janet Jackson titulado That’s the Way Love Goes.





2. Matt Le blanc: El actor que encarnó a Joey Trivani apareció en el minuto final de la canción Into the Great Wide Open de Tom Petty and the Heartbreakers: Otro Friends, junto al reconocido actor Jhonny Depp.





3.Eva Mendes: Hole in My Soul en Aerosmith, fue uno de los amores del protagonista del videocilp.





4. Courtney Cox: La actriz que participó en la exitosa serie Friends también se abrió paso a la fama cuando participó en tema del momento en la década '80 , Dancing in the dark, cuando actuó como la chica que sacó Bruce Springsteen a bailar.





5. Channing Tatum: el actor de "Querido John", partcipó en el videoclip de Ricky Martin 'She Bang' como el sexy barman.





6. Angelina Jolie: Antes de ser una actriz muy reconocida y querida en todo el mundo por su actos beneficos, fue modelo en el videocilp de Meat Loaf - Rock´N´Roll dreams comeThrough.





7. Katty Perry: Participó en el vídeo de Gym class heroes : Cupid's Chokehold , como el amor verdadero del cantante.

