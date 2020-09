Para muchos, ir en bicicleta es la solución ideal para llegar más rápido al centro de labores y de manera segura, pues se evita ir en el transporte público. Sin embargo, también existe el miedo de sudar y arrugar la ropa durante el camino.

Ir en ‘bici’ no significa tampoco ir en uniforme y con ropa que, particularmente, a usted no le agrade por completo. Con ingenio y buen humor puede combinar ciertas prendas y armar un ‘outfit’ que refleje estilo y comodidad.

Calzado

Tomando en cuenta el trayecto y lo accidentado que pueden ser algunas calles de Lima, se recomienda usar zapatos lo suficientemente cómodos y cerrados. Aunque las ‘ballerinas’ son favorables para cualquier atuendo, corre el riesgo de que salgan volando durante el pedaleo o que moje sus pies en caso sea un día lluvioso. Por ello, las zapatillas blancas o negras son la mejor opción en estos casos. Además, combinan con cualquier ‘outfit’ al ser un básico, ya sea si va con ropa muy formal o un poco más casual.

Una buena chaqueta

A pesar de que la primavera ha llegado y el clima va siendo cada vez más cálido, es importante tomar ciertas precauciones porque uno nunca sabe cuando va a llover. Asimismo, una chaqueta acolchada la protegerá del viento al ir a una mediana velocidad.

En ese sentido, use un abrigo liviano y no demasiado largo para que no toque sus pies al pedalear. En caso de que salga el sol, simplemente acomódelo en la canasta de su bicicleta o en su bolso.

Polos y blusas ligeras

En este aspecto sea creativa, pero recuerde usar un material que le permita transpirar y no acumular la humedad en su espalda o pecho. Por ende, evite los polos de material sintético y opte por las telas de fácil secado. Eso sí, no use más de dos polos porque puede que sea demasiado y sude más de la cuenta.

Guantes

Son tan esenciales como un buen par de zapatillas. Además, serán el complemento perfecto de tu indumentaria, pues aportan seguridad y elegancia. Lo ideal es que escojas uno de color neutro para no tener que preocuparte si combinan o no con tus prendas del día.

Cabello amarrado

Cuidado con el viento que puede volver rebelde a tu melena y obstruirte la vista al momento de manejar. Amárralo en una coleta alta, trenza o moño. Si es posible, lleva un poco de champú en seco y un peine para retocarlo al llegar al trabajo.

Una muda de ropa

Si pedalear tranquila y llevar la ropa adecuada no evita que aparezcan manchas de sudor en las prendas, la solución es llevar una camiseta extra en tu bolso o que guardes un par de prendas en el casillero de tu oficina. Así el problema estará resuelto.