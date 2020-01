¡Alejandra Baigorria, su look en El Valor de la Verdad y la marcha #NiUnaMenos! [FOTOS]

Por: @pepetorrejon | En las últimas semanas, todo el Perú se movilizó, organizándose a favor de esas mujeres que ya no están, las que callaron, las que aún soportan maltratos y por las están en camino para vivir en país con más respeto.

Estoy hablando de la marcha de #NiUnaMenos, un colectivo que comenzó como un pequeño grupo de facebook y que de pronto, logró convocar a miles de mujeres, hombres y niños alrededor de nuestro país el pasado sábado 13 de agosto.

Personalmente, participe en la marcha junto a toda mi familia mientras que mis amistades, en Lima o en ciudades como París, marchaban al igual que todos nosotros exigiendo que la violencia de género, la violencia contra la mujer pare y las medidas contra los agresores sean más duras.

Y fue justamente en el marco de esta gran marcha, en donde se vió a familia enteras, grandes colectivos apoyando a la causa, que el programa de Beto Ortiz logró entrevistas a Alejandra Baigorria, conocida chica reality quién hace unas semanas, confesó haber sido una víctima más del maltrato por parte de, ahora su ex pareja, Guty Carrera.

A través de varios audios, la rubia panelista del bloque de espectáculos reveló algunos macabros detalles y anoche, la ex del también chico reality Mario Hart, se sometió a la prueba del polígrafo para revelar detalles sobre el tormento que vivió junto a Guty Carrera.





— beto ortiz (@malditaternura) 11 de agosto de 2016

Fue a través de la cuenta de Twitter de Beto Ortiz que tuvimos acceso al look que Alejandra Baigorria usó para esta entrevista: Un vestido en color negro, de mangas largas en encaje, escote en con detalle de collarín y aberturas laterales en la falda, combinado con un par de stilettos color dorado de la marca Steve Madden. Un look fiel al estilo de Baigorria pero recatado pues el tema a tratar era bastante delicado.

Pero no olvidemos que ella no fue la única mujer de la farándula quien sufrió de maltratos pues la lista es larga y entre ellas se encuentra la ex bailarina Lady Guillén, quien protagonizó la portada de la revista Mujer Actual Agosto y quien se ha convertido junto a todas las demás mujeres, en la imagen de este movimiento.

Ciudades como Iquitos, Cusco y Tarapoto, donde se registró una asistencia de más de 7 mil personas, con colectivos de Mujeres Trans, Madres gestantes, representantes del gobierno regional y las diferentes municipalidades, mostraron su apoyo a esta causa que afecta a muchas personas alrededor del país y del mundo y que no es un tema ajeno ni fácil de afrontar pero que, con apoyo de todos, se puede cambiar para mejorar la sociedad en la que vivimos.

- Colectivo Trans de Tarapoto machando por sus derechos -