Por: @pepetorrejon | Alejandra Baigorria sabe muy bien cómo llamar la atención de sus fans y esta vez lo logró con una llamativa fotografía publicada en la popular red Instagram.

Fiel a su estilo irreverente y sexy, Alejandra compartió una foto en donde la vemos lucir más sensual que nunca gracias al look elegido para la ocasión.

Un coqueto bikini de dos piezas, de copas triangulares en tonalidades mostaza y negro a juego con una braga de múltiples tiras o también conocido como strappy bikini bottom.

Alejandra combina dicho outfit con un par de gafas reflectivas, estilo metálico, muy de moda entre las famosas nacionales y, aunque la locación llena de floripondios no concuerda mucho con el look elegido, no podemos negar que dichas prendas favorecen a la silueta de la chica reality.