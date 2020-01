¿Alejandra Baigorria y Jazmín Pinedo ya no son amigas y lo demuestran así?

La amistad es una relación que se construye con el paso del tiempo, pero que se puede destruir en cuestión de segundos. Todo indicaría que esto habría ocurrido con las exintegrantes de realities, Alejandra Baigorria y Jazmín Pinedo.

Si bien es cierto, ambas figuras no eran íntimas, se podría decir que mantenían una buen vínculo amical o al menos eso se podía ver en la pantalla, durante el tiempo que compartieron el set de televisión del programa Espectáculos de Latina.

En dicho espacio, Jazmín Pinedo es la conductora y Alejandra fue, en varias ocasiones, panelista. Incluso, muchos creyeron que la rubia sería fija en el programa. Y es que durante la ruptura y enfrentamientos que mantuvo la Baigorria con su expareja, Guty Carrera -a quien acusó por maltrato verbal y psicológico- la popular 'Chinita' la defendió en todo momento.

Pero todo esto dio un vuelco total cuando se difundió una conversación por whatsapp de Guty, en la que la empresaria de Gamarra insultaba a Jazmín. "Es una pedante, es una creída, me maltrata ¿a quién le gana? ¿Qué habrá hecho para que esté sentada ahí (en 'Espectáculos')", escribió Ale en alusión a la pareja de Gino Assereto.

Jazmín no dudó en encarar a la ex de Mario Hart en pleno programa y, desde entonces, ambas chicas se mostraron indiferentes. Y aunque no se han manifestado sobre el tema, sus publicaciones son muy sugerentes. ¡Aquí un recordatorio de cómo empezó el distanciamiento!

1.- Ya no cuelgan fotos juntas

Hasta el día 25 de agosto, Alejandra Baigorria publicó una fotografía junto a Jazmín Pinedo, y el resto del equipo de espectáculos, en su cuenta oficial de Twitter.

"Lindo grupo de trabajo! Se disfruta @jazminpinedo @ErnestoJimenex @csarpereiradiaz @Tomatebarraza01 @AntonioPavonG", escribió junto a la imagen en la que todas las figuras del programa farandulero aparecían sonriendo.

2.- Recientemente Jazmín compartió una imagen junto a Vanessa Jerí, quien fue invitada al programa. ¿Y Ale?

3.- Tras el enfrentamiento con Jazmín, Ale se mantuvo alejada unos días de las redes sociales y colgó esta instantánea.

"Lindo despertar así! Me siento protegida, este es mi mundo Después de días difíciles están aquí."





En estos momentos tan difíciles vinieron a verme y dormir conmigo!! Mi mundo!!! M siento protegida !!

Una foto publicada por Alejandra Baigorria A. (@alejandra_baigorria) el 28 de Ago de 2016 a la(s) 7:32 PDT

4.- Y, después de ser blanco de críticas, la Baigorria lanzó este mensaje: "La vida es una constante de lucha!! A seguir para adelante !!! Si te golpean aguantas, recibes,recuperas,peleas!! Pero no te derrumbas!!! Entrenamiento de vida sana con energía gracias a @iamfitmiss @musclepharm @bpi_sports mis suplementos para estar siempre fuerte!!!"