¿Alejandra Baigorria abusa de las cirugías? Rodrigo González la delató así [VIDEO]

¡Con todo! Fiel a su estilo, el conductor de Amor, amor, amor, Rodrigo González no pudo con su genio y soltó un comentario que probablemente no le gustará nada a la exintegrante del programa de competencia, "Combate", Alejandra Baigorria.

Durante la emisión de su programa, Rodrigo comentaba sobre la supuesta enemistad entre Alejandra Baigorria y Jazmín Pinedo, pero hizo un paréntesis y dio una opinión respecto a la apariencia de la ex de Guty Carrera.

"Oye, Alejandra quién te está poniendo botox, ¿ah? No puedes ni levantar las cejas. Yo soy bien fijón. La frente ya la tiene así (se estira la frente). Yo no me puedo concentrar de verle la frente. Cuando te ponen botox, Alejandra, primero el doctor te hace realizar tus muecas y luego que te clava, pero no puede ponerte así. Si a los 25 años está que parece que tiene una cartulina (en la frente). Imagínate cómo será a los 40", afirmó.

En tanto, 'rubia' expresó que su salida del programa "Espectáculos" de Latina, en el que compartía en el set con la popular 'Chinita', no tenía que ver con el enfrentamiento que ambas mantuvieron en vivo por la conversa que Guty Carrera difundió y en la que la empresaria se expresaba mal de Jazmín.

"No había ningún problema, simplemente yo tenía que solucionar mis temas legales porque no puedo estar faltando entonces simplemente mejor tomarme este tiempo para terminar todo bien (...) y espero que a partir de fin de mes que termino esto del juicio, ya debo estar regresando", dijo.

Vale recordar que Ale tuvo malos comentarios contra Jazmín. "Es una pedante, es una creída, me maltrata ¿a quién le gana? ¿Qué habrá hecho para que esté sentada ahí (en 'Espectáculos')", escribió en una conversación en

Jazmín no dudó en encarar a la ex de Mario Hart en pleno programa. "Me siento decepcionada. Estaba por defender tu situación. Si sé todo lo que sé aquí y hemos tratado de darte la mano, pero obviamente me pongo a pensar en los audios", le dijo.

