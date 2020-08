¡Amigo Photoshop! 5 famosos que abusaron del retoque fotográfico [FOTOS]

¡Se les pasó la mano! Esta semana, las chicas de Puro Sentimiento hicieron noticia tras la difusión de una fotografía suya donde aparecen con una figuras envidiables, que muchos creen que no son suyas. Aquí recopilamos los cinco casos de abuso de Photoshop más sonados de los últimos años.

1.- Britney Spears. La cantante estadounidense desato la curiosidad de varios ususarios en Instagram tras publicar una fotografía suya en bikini, donde editó las curvas de su espalda. “La brecha en la espalda debe ser piedra, no el agua. Mal Photoshop” y "¡Perdón, pero un niño de siete años trabaja mejor en Photoshop! ¡¿Agua bajo tu espalda?!”, fueron algunos de los comentarios. ¡Míralo tu misma!

2.- Lindsay Lohan. Similar fue el error de Lindsay Lohan, quien se tomo una fotografía frente al espejo y la colgó en Instagram, sin darse cuenta d eun pequeño detalle. La actriz retocó su cintura para verse más delgada sin mucho éxito. "Mira esas botellas, están todas dobladas", comentó un usuario de la red social. Volvió a cometer el mismo error dos veces.

3.- Justin Bieber. El cantante canadiense también fue blanco de críticas al convertirse en la imagen de una campaña publicitaria de Calvin Klein, donde luce una musculatura envidiable. El sitio breatheheavy.com publicó imágenes reales del cuerpo de Justin Bieber sin Photoshop. Él negó rotundamente que fueran verdaderas. ¿Tú le crees?

4.- Milett Figueroa. La polémica modelo ha sido acusada más de una vez de usar Photoshop. En el 2014, incluso crearon una página en Facebook llamada 'Milett Photoshop Figueroa' que recopila imágenes de la modelo sin Photoshop, donde comparan imágenes colgadas por 'Milechi' con imágenes captadas por los fanáticos o de algunos medios periodísticos.

5.- Vania Bludau. La ex de Christian Dominguez fue quien peor la paso en el 2014, luego de que se difundieran fotografías de una sesión de fotos, donde Vania Bludau aparece con una figura bastante diferente a la normal. "Yo estaba de lo más chévere en Varadero cuando entro a mi cuenta de Twitter y veo todo el alboroto por las fotos. Me dije: 'Mientras uno se divierte y está tranquila, pasan este tipo de cosas'... pero ¿quién no tiene derecho a comerse de vez en cuando unos tres panes con mantequilla?", dijo entonces.

