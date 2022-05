¡Amor de telenovela! 6 parejas que nacieron en el set de grabación

¡De la ficción a la realidad! Cuando el corazón se enamora, no hay quien razone con él. A veces el trabajar juntos, pasar mucho tiempo grabando o la simple interacción entre sus personajes, hace que el amor fluya entre los actores. Recordemos aquí qué parejas nacieron durante la grabación de una serie o telenovela.

Pablo Heredia y Alessandra Fuller. Se conocieron en las grabaciones de la telenovela ‘Ven Baila Quinceañera’. Aunque quisieron mantenerlo en privado, luego de protagonizar dos ampays, tuvieron que confirmar su romance. “Ya lo hemos asumido, ya lo hemos procesado. Ya mucho más tranquilos. Intentábamos nosotros controlar nuestras emociones, pero ya no se pudo y ni modo pues. Es difícil igual ¿no? Al ser personajes públicos estás expuesto”, dijo Pablo a 'Espectáculos'.

Ismael La rosa y Virna Flores. Es una de las parejas más estables de la televisión. Se conocieron protagonizando la recordada telenovela 'La rica Vicky' en 1997. "Yo no le caía bien, me prejuzgaba y pensaba que yo era un pituco", contó Ismael a la revista Gisela. "El amor se fue construyendo. Me di cuenta que había atracción más allá de las escenas que compartían nuestros personajes", señaló por su parte Virna.

Cristian Rivero y Gianella Neyra. ¡Tan lindos! Los actores se enamoraron en las grabaciones de la telenovela 'Lalola'. Su primera aparición pública como pareja fue durante el lanzamiento de una conocida marca de belleza. “Nosotros tenemos un trabajo que es público, pero también tenemos una vida personal donde salimos al cine, a cenar, sin escondernos ni mucho menos. Así que no hay nada nuevo acá, no están descubriendo la pólvora”, explicó Cristian. Ambos son padres de un hermoso niño llamado Gaetano.

Christian Meier y Marisol Aguirre. Se enamoraron en 1994 cuando grababan la telenovela 'Gorrión'. La pareja se casó, formó una familia con tres hijos y sobrevivió a dos separaciones; pero se divorciaron en el 2009. Parece que Christian Meier casi siempre tiene una relación amorosa con sus compañeras, como es el caso de Génesis Rodríguez de 'Doña Bárbara' y Ariadne Díaz de 'La Malquerida'.

Karina Calmet y David Almandoz. Varias parejas nacieron en el set de 'Al fondo hay sitio'. Karina y David confirmaron su romance en el 2009, terminaron pocos meses después. “David y yo nos llevamos súper bien. Nada ha cambiado, seguimos siendo amigos y trabajando muy bien juntos”, señaló Karina Calmet al final de su relación. En el 2011, Barbara Cayo confirmó su romance con David Almandoz. “Yo me enamoré de David porque es un buen hombre. Respetuoso y caballero como los que ya no hay”, comentó. También duraron poco tiempo juntos.

Pierina Carcelén y Laszlo Kovacs. Su romance nació en 2010 durante las grabaciones de 'Al fondo hay sitio', donde sus personajes, 'Liliana' y 'Tito', estuvieron a punto de casarse. Aunque terminaron en el 2011; en el 2012, retomaron su relación pero volvieron a terminar poco después. Laslo Kovacs también mantuvo un largo noviazgo con Magdyel Ugaz, quien interpreta a 'Teresita' en 'Al fondo hay sitio'.

¡Tienes que leer esto! ¡Fascinante! 10 hijos de famosos que siguen los pasos de sus padres [VIDEO]