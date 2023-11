Andrea Llosa defiende así su programa de ATV por confesión de Karla Solf [FOTO]

Andrea Llosa no se quedó callada luego de una serie de críticas que recibió en las redes sociales debido al polémico adelanto de ‘Nunca Más’ por la aparición de Karla Solf.

La muchacha, pareja de Ronny García, salió junto a la periodista para denunciar públicamente al citado personaje por las presuntas agresiones que tuvo con ella no sólo físico, sino también psicológicamente.

Cuando Andrea le preguntó qué hacía ella en el programa, Karla respondió: “Porque ya decidí acabar con mi tormenta”, y Llosa le repreguntó “¿Quién es tu tormenta?”, y ella responde: “Ronny García”.

"Me cacheteaba, me tiraba al piso. Lo que hacía era enroscar el cabello en su mano y jaloneármelo”, sostuvo la víctima de Ronny, quien no dejaba de llorar y mirar constantemente al piso, al parecer, por recordar todos los episodios macabros que tuvo con García.

Debido a su aparición, Andrea se sintió en la obligación de explicar el contenido de su programa 'Nunca más' que se emitirá mañana a las 8:30 de la noche.

A través de su cuenta de Facebook, la periodista aclaró la situación. "Karla Solf pidió ayuda y por eso fuimos con ella al Ministerio de la Mujer, ha estado dos días en el Ministerio de la Mujer, ahí pasó las pericias psicológicas. Ella denunció las agresiones en una comisaría y todo ya está en el juzgado. Ustedes dirán, bueno... ¿y qué pasó? Pues Ronny García fue notificado y ahí, él supo que ella lo había denunciado legalmente."

"Esta no es solo una denuncia pública, mediática, esta denuncia por maltrato, violencia familiar contra Ronny García, ella la interpuso en la comisaría que se encuentra en las instalaciones del Ministerio de la Mujer, y la denuncia ya está en el juzgado. Acá no es que ella es una bromista o estuvo tan celosa que quiso vengarse. No pues, no somos idiotas. Y sí, ella está enferma, por eso no podemos juzgarla.", revela parte de la información.

