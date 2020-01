¡Andrea San Martin imita a famosas modelos de Victoria's Secret! [FOTOS]

Por: @pepetorrejon | Andrea San Martín si que levantó polvo el sábado pasado durante su paso por el sillón rojo de El Valor de la Verdad donde la ex pareja de Sebastián Lizarzaburu admitió, entre otros detalles, haber tenido un affair con Mario Hart y haber sido víctima de maltratos por parte de su ex pareja y padre de su pequeña Maïa.

Sin embargo, Andrea San Martín no se dejó amilanar por sus propias declaraciones y ha decidido seguir a delante por su pequeña bebé, que es toda una sensación en las redes y que hace poco vimos en una fotografía con su joven madre.

Pero lo que llamó mi atención mientras revisaba su cuenta de instagram es la fotografía que mostraré a continuación, publicada hace ya varios días y en donde la vemos más sexy y sonriente que nunca.

Andrea posa con un vestido largo en spandex negro con detalles cut out sobre el torso y con doble abertura lateral sobre la falda, dejando entre ver su trabajada figura pero ya que mi memoria gráfica no falla, este vestido no llamaría mi atención de no ser porque me recuerda mucho a varios trajes antes vistos en diferentes ocasiones.