Andrea San Martín: Maia le hace llorar de emoción por tierno momento [VIDEO]

Nada más lindo que escuchar las primeras palabras de un bebé, sobre todo, cuando se trata de un ser tan indefenso que fue creciendo poco a poco en la barriga de mamá. Andrea San Martín no ha sido ajena al vivir esta experiencia desde hace más de un año y medio. Cuando se enteró que iba a convertirse en madre, la modelo no dudó en dar lo mejor de sí misma para trabajar y pensar en futuros proyectos que tener mejor estabilidad económica. A pesar de no tener una relación sentimental con Sebastián Lizarzaburu, padre de la pequeña, la 'ojiverde' ha confesado que lleva una buena comunicación con él.

Su hijita, Maia, ya está a punto de cumplir dos años y su belleza y gran parecido con ambos personajes no ha pasado desapercibido en Instagram, red social en la que Andrea San Martín publica imágenes y videos de su día a día. En su última publicación, la conductora de 'Nex TV' compartió un tierno momento que vivió con su pequeña. Según las imágenes, ambas se encontraban en el interior de un vehículo mientras comenzaban a charlar. "Hoy fue un día muy especial para mí y lo comparto con ustedes", escribió la bella exchica reality que llegó a recibir 14 mil "me gusta" en menos de un día.

Sucede que la exmodelo le pregunta a Maia cómo se llamaba y su hijita contesta "Andrea", pero sin pronunciar bien la palabra debido a su edad. Dicha respuesta llega a enternecer a San Martín, quien de inmediato toma su mano y se cubre la boca de la emoción contenida. La figura de televisión vuelve a realizar la misma pregunta y recibe la anhelada respuesta lo que produce en la rubia que derrame algunas lágrimas. La empresaria no duda en besar a su hija y mirar a la cámara antes de finalizar. Los fans de las redes sociales han expresado que el clip ha sido lo más lindo que han visto en el día. ¿Qué te parece estas imágenes?





