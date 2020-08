¿Cómo y cuándo usar animal print? ¡Reglas básicas para el uso de este fabuloso estampado! [VIDEO]

Por: @pepetorrejon | El animal print es uno de los estampados más usados en el mundo de la moda y se ha convertido en un clásico para la mayoría de celebridades. Todas las mujeres, de cualquier edad, estatura y color de piel, aman usar el animal print, pero no todas saben cómo llevarlo. Por eso hoy en Pandora.pe te traemos un video para saber ¿Cómo y cuándo usar este estampado?

¿Cómo debo combinar el animal print? Para combinar el animal print debes tener en cuenta cuatro reglas básicas al momento de armar un look con este estampado

# 1 La forma de tu cuerpo: El animal print agranda visualmente algunas partes del cuerpo. Por eso se recomienda que lo uses por partes. Es decir, si tus caderas son más anchas, lo recomendable es que uses el estampado en la parte superior, combinado con prendas de color entero. Mientras que si tienes los hombros anchos puedes usar prendas inferiores de animal print con prendas superiores de un solo tono.

# 2 Estatura: Debes tener en cuenta tu altura a la hora de elegir una prenda con animal print. Si mides menos de 1,60 lo ideal para ti será un estampado pequeño sobre la prenda. Por otro lado, si tu estatura se encuentra entre 1,60 y 1,70 los estampados medianos serán tus mejores aliados. Y por último si tu estatura supera 1,70 los estampados grandes serán la mejor opción al momento de armar tu looks.

#3 La combinación de prendas: Según los expertos en moda, lo mejor que puedes hacer a la hora de usar animal print es combinarla con una prenda lisa. Pero si tu estilo es más llamativo, puedes hacer una superposición de estampados combinando dos prendas que varíen con el tamaño del estampado o bien combinando la prenda de animal print con otra de diferente diseño pero que tengan algún color en común.

# 4 Comienza por los complementos: Si todavía no te atreves a usar looks con animal print en las prendas es recomendable que comiences por incorporar este estampado de a pocos en tu closet con complementos como un bolso accesorios, o zapatos con este estampado para que de esa manera puedas ir familiarizándose con el tipo de print y puedes arriesgarte aún más en una próxima ocasión.

¿En que ocasiones se puede utilizar el animal print Lo conveniente del animal print es que puede ser usado en distintas ocasiones como reuniones con los amigos, un día en el trabajo o incluso en fiestas mucho más formales. Todo depende de cómo combines las prendas y que respetes los códigos de vestimenta establecidos.

Ahí los tienes, unos tips súper útiles para deslumbrar con tu look la próxima vez que decidas armar un outfit usando el maravilloso animal print. No te olvides de revisar el video que te dejaremos a continuación para que tengas una idea mucho más de cómo se verán tus próximos looks.

¡TIENES QUE VER ESTO! ¡Fondo de Armario! ¡Las 10 prendas básicas que toda mujer debe tener en su clóset todos los inviernos! [VIDEO]