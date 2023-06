Aprende a fortalecer tus pestañas con recetas caseras, según Brunella Horna

¿Ya has visto las pestañas de la famosa? Para fortalecer tus pestañas utiliza estas recetas caseras que te mostraremos, a continuación, y que no puedes dejar de lado por ningún motivo, pues no solo las harán ver más fuertes, sino que harán que se vean mucho más brillosas y largas. ¿Qués esperas?

1) Aceite de ricino

Es uno de los remedios caseros más conocidos por sus efectos casi automáticos. Permite la regeneración y el crecimiento de a pestaña como tal. Debes aplicarlo con los ojos totalmente desmaquillados. Utilízalo antes de dormir y notarás la diferencia.

2) Desmaquillantes naturales

Existen algunos productos naturales que te permitirán retirar tan efectivamente los residuos del mismo sin dañar tu piel en tal grado como los productos químicos. Aquí podrás ver una lista de los productos naturales que puedes usar como desmaquillantes.

3) Aceite de oliva

Quizás sea uno de los más eficientes por su fácil acceso al mismo y, pues porque tiene un efecto eficaz y casi inmediato. Aplícalo antes de dormir, pero ten cuidado si te cae dentro del ojo, tu visión podría fallar un poco. Lo ideal es que si te sucede, te laves con abundante agua.

4) Manzanilla

La manzanilla aportará grandes beneficios a tus pestañas pues mejorará la salud de tus párpados casi de inmediato. Con un algodón aplica la infusión en tus ojos. Recuerda hacer con mucha suavidad y sin estirar la piel cercana al ojo o podrías dañarla.

