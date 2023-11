¿Yahaira Plasencia cuadró al primo de Jefferson Farfán por supuesta infidelidad?

Yahaira Plasencia finalmente se refirió de las ‘relajantes’ vacaciones que tuvieron Jefferson Farfán y su primo, César Távara, quienes fueron captados por las cámaras junto a la argentina Julieta Rodríguez y el Zorro Zupe. Fruto de este viaje, se especuló sobre una posible infidelidad de la ‘foquita’, pero ella ha tomado el asunto con bastante tranquilidad. ¡Así lo demostró!

En una reciente transmisión, realizada vía Facebook, la propia Yahaira Plasencia llamó “primo alcahuete” a César Távara, por no querer aparecer en el video que la bella cantante trasmitía a través de su página en la red social.

Es más, como "marcando territorio" confesó que su maleta se perdió en Miami. "No sé qué hago con gorro en Italia, es que en realidad hemos vajado del avión, hemos venido a comprar. Les cuento que mi maleta se mezcló en MIAMI y hemos venido a comprar un poco de ropa para el evento de hoy día en la noche, porque no tengo ni zapatos ni nada", dice Yahaira Plasencia. ¡Mira el video!

Mientras tanto, en Perú solamente se habla del encuentro entre Julieta Rodriguez y Jefferson Farfán, pues Yahaira Plasencia se encuentra de gira en Europa para realizar varias presentaciones para las comunidades latinas que habitan en estos países.

Como se recuerda Jefferson Farfán fue captado en Miami disfrutando de unas merecidas vacaiones en el mismo yate junto a la argentina Julieta Rodríguez. En el mismo lugar estuvo el primo de Jefferson, César Tavara, y el polémico Zorro Zupe.

Pese a todo esto, Yahaira Plasencia demostró o trató de demostrar que se encuentra muy feliz en Europa. En el video transmitido a través de Facebook, la salsera muestra la impresionante arquitectura la Catedral de Milán y hasta dice: “Es hermosa. Aquí me voy a casar. Ojalá”. ¡Tan mal con Farfán no está!

En tanto, Melissa Klug aprovechó las circunstancias para enviarle varias indirectas a Yahaira Plasencia, en relación al inicio de su relación con Jefferson Farfán. "Siempre he dicho varias frases. El karma existe, el mundo da vueltas y las lágrimas de una mujer no pueden hacer feliz a otra. He dicho varias cosas. ¿Si Yahaira la debe estar pasando mal? Qué pena. Me da igual, si sufre o no sufre, si llora o no llora, conmigo no es", señaló. ¿Tú qué opinas?

