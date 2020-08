¡Asombroso! 5 famosos que bajaron radicalmente de peso [FOTOS]

Bajar de peso no es nada fácil. Para someterse a estrictas dietas o largas horas en el gimnasio, se requiere de mucha fortaleza y determinación. Ellos lo lograron. Aquí te enseñamos a aquellos famosos que se hicieron conocidos por su notable sobrepeso, pero que lograron bajar radicalmente de peso. ¡Ellos decidieron ponerse a dieta!

1.- John Goodman. Decidió ponerse a dieta por cuestiones de salud. Lo primero que hizo fue dejar el alcohol, de allí empezó su nueva vida: empezó a comer más sano y se puso en manos de un entrenador físico con el que trabaja seis días a la semana. En el 2011 llegó a pesar 180 kilos, en marzo de este año ya había perdido unos 60 kilos.

2.- Josh Peck. El recordado actor de 'Drake & Josh' pasó de ser el gordito de la serie infantil a convertirse en un joven delgado. A base de mucho ejercicio y una dieta balanceada, logró bajar 50 kilos. Abandonó los refrescos, dulces y comida chatarra por vegetales, pescado, pollo y otras proteínas ligeras; y adoptó la dieta de las cinco comidas diarias. Además, contrató a un entrenador personal que le creó una rutina personalizada.

3.- Adele. La cantante británica sorprendió en el 2015 con una impactante y renovada figura. Para lograrlo, se sometió a una dieta vegana con la cual logró perder más de 30 kilos. Esta consistía únicamente en ingerir verduras, hidratos de carbono, frutas, almendras, lácteos, legumbres y smoothies. "Decidí cambiar mi cuerpo estrictamente por cuestiones de salud", aclaró en su momento.

4.- Jason Segel. “Simplemente he estado incorporando hábitos saludables: haciendo ejercicio, comiendo sano (no más pizzas a la medianoche)", explicó el reconocido actor, quien decidió bajar de peso para su participación en la la película 'Sex tape' junto a Cámeron Diaz. "Me he prometido que esta vez cuando me quite la camisa no necesariamente será un chiste", añadió.

5.- Jennifer Hudson. Bajo de peso notablemente luego de dar a luz a su hijo. La ganadora del Oscar a la Mejor actriz de reparto por 'Dreamgirls' participó por nueve meses en el programa Weight Watchers, empresa dedicada a cambiar el estilo de vida de sus clientes. Logró perder cerca de 36 kilos.

