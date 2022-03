No es sorpresa saber que el inglés es el idioma más utilizado entre los jóvenes en la actualidad ya que representa un requisito importante para la educación superior a al que debe de llegar, pero eso no significa que esta lengua sea la única, es universal es cierto , pero hay miles en países y estudios en distintos idiomas que solo centrarse en uno, ya no es una opción es una necesidad.

Pero no podemos obligar a nuestros hijos a que aprenderán algo que no les resulta entretenido , por ello te proponemos unas formas de hacer que tu hijo practique en otros idiomas y se divierta incentivando poco a pocoa que este se interese y quiera practicarlo

1.Series animadas: los dibujos son una opción divertida y muy variada na opción es el anime (japonés), ya que no solo lo traducen y lo subtitulan en japonés si no que al ser universal este tipo de entretenimiento existen varias versiones en distintos idiomas para que los pequeños se puedan divertir.

2. Películas con subtítulos: las peliculas dobladas al español hay que sacarlas de la lista de compras, es mejor obtener los films en su idioma original y con subtítulos ya que de esta manera el niño comienza a identificar palabra sin saberlas .

3. Música de otro idioma: la música es un ejercicio práctico y divertido ya que fomenta que el pequeño comience a experimentar palabras que ellos no sabían formando así una dicción mejor.

