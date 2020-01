¡Beyoncé lo vuelve a hacer! Se estrena Lemonade y la fanaticada se vuelve loca [FOTOS]

(Por @pepetorrejon) La noche del sábado 23 de abril no solo será recordado como la noche en la que el Perú presenció un desmedido uso de brillos y lentejuelas en la gala del Miss Perú Universo 2016.

Esa misma noche, a la misma hora en la que América Televisión comenzaba la transmisión del esperado certamen de belleza, la cantante Beyoncé arremetía con su nuevo álbum visual, Lemonade.

La redes sociales ya venían encendidas con esta noticia desde hace una semana, cuando a través de su red social y del canal HBO Now, la cantante lanzaba el trailer de lo que sería su sexto álbum de estudio, Lemonade (2016), siguiendo los pasos y el éxito de Dangerously in Love (2003), B'Day (2006), I Am... Sasha Fierce (2008), 4 (2011), Beyoncé (2013).

Ya hace tres años, la artista rompió esquemas al lanzar un álbum completo en formato audiovisual (Beyoncé, 2013) con el cual alcanzó un éxito sin precedentes y ahora la artista, esposa del cantante discográfico Jay-Z vuelve a complacer a los fans.

Algunos detalles que debes saber sobre este nuevo álbum audiovisual:

- Cuenta con 12 canciones

- Se trata de un álbum visual: son varios videoclips unidos que son narrados por la misma cantante. En su conjunto, cuentan una historia de infidelidad y reconciliación

- Está acompañado de un cortometraje:

- Tiene fragmentos de rolas de Led Zeppelin ("Don't Hurt Yourself"), Yeah Yeah Yeahs ("Hold Up"), Father John Misty ("Hold Up") y Animal Collective ("6 Inch").

- J ust Blaze, Diplo, Mike Will Made It y Ezra Koenig de Vampire Weekend son co productores del disco.

- Cuenta con la participación de Serena Williams (tenista), las actrices Quvenzhané Wallis y Amandla Stenberg, y la cantante y actriz Zendaya.

- Por supuesto, también sale Jay Z.

- Su concepto se basa en "el viaje de autoconocimiento de toda mujer y su sanación".

- Incluye colaboraciones de Jack White, The Weeknd y Kendrick Lamar, entre otros.

La lista de rolas del disco son:

1. "Pray You Catch Me"

2. "Hold Up"

3. "Don't Hurt Yourself"

4. "Sorry"

5. "6 Inch"

6. "Daddy Lessons"

7. "Love Drought"

8. "Sandcastles"

9. "Forward"

10. "Freedom"

11. "All Night"

12. "Formation"

Hasta el momento, el álbum solo está disponible en Tidal, la plataforma musical propiedad de Jay-Z, por un costo de US$ 17.99 así como en iTunes.









