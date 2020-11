Debido a la cuarentena obligatoria, miles de peruanos aprovecharon tener la cocina disponible para darse un gustito y comer más de lo debido. Ahora que el verano está cerca y esos kilos de sobra se notan más que nunca, es momento de ponerse manos a la obra para reducir medidas.

Sin embargo, es importante comenzar de manera correcta para no afectar la salud en general. A continuación, te brindamos algunos consejos que te ayudarán a lograr tus objetivos sin sufrir demasiado en el intento.

No te saltes las comidas

Para bajar de peso no es recomendable dejar de comer y morir de hambre. Hacerlo solo incrementará la ansiedad y terminará comiendo compulsivamente para saciar el vacío en el estómago. Por ello, evite saltarse cada comida del día, especialmente el desayuno.

Mastica bien los alimentos

Recuerde que el proceso digestivo inicia en la boca, por lo que es importante masticar de 20 a 30 veces cada bocado. De esta forma, su cerebro aprenderá a ser más paciente en relación a la comida y a sentirse más saciado.

Duerme bien

Descansar de 7 a 8 horas es imprescindible para llenar el organismo de energía y ser capaz de cumplir las tareas diarias con eficiencia. Si duerme menos de 8 horas, su cuerpo le suplicará consumir algún alimento para poder seguir funcionando correctamente.

Consulta con profesionales

La dieta que le funcionó de maravilla a su amiga no necesariamente es la mejor para usted. No se deje guiar por suposiciones o métodos “milagrosos” de internet. Lo mejor que puede hacer es acudir a un nutricionista.

No te obsesiones

Bajar de peso no se dará de la noche a la mañana, ya que implica un trabajo constante para lograrlo. Lo saludable es perder de 1 a 2 kilos por semana, más es contraproducente. Por ello, fíjese una meta realista y celebre cada gramo perdido.

Cardio, tu mejor aliado

El ejercicio cardiovascular es necesario para perder grasa. Para ello, es fundamental que lo hagas a una intensidad del 60-70% de tu frecuencia cardiaca máxima. No obstante, no te apresures e inicia con algunas rutinas leves y luego más fuertes para no exigirte demasiado.