Magaly Moro

Franco (23 años, San Juan de Lurigancho). Doctora Magaly, le escribo con el fin de que pueda brindarme un sabio consejo.

Mi hermana Luisa tiene 19 años. Es mi adoración. Desde que éramos pequeños siempre la protegía. Procuraba ayudarla en sus tareas y cada vez que tenía un problema la aconsejaba.

Ella es una chica muy amable, sincera, de buen corazón e ingenua, producto de su falta de experiencia en la vida.

Al ser muy cercanos, suelo invitarla a reuniones con mis amigos. Hace tres meses, en uno de estos encuentros, le presenté a Rubén, mi mejor amigo de la universidad.

En esa reunión vi que congeniaron rápidamente. No me imaginé que incluso intercambiaron números de celular. Hace unos días descubrí que desde entonces se mensajean y llaman. Tras saber esto le pregunté a Luisa qué es lo que estaba pasando entre ellos y me confesó que le gustaba y que esperaba que en algún momento se le declarara.

Lo que me dijo me generó cierta molestia. Aún no hablo con mi amigo del tema. Creo que él debió ser sincero conmigo y decirme que hablaba con mi hermana.

Señora Moro, lo cierto es que no veo con buenos ojos que ambos tengan una relación, él es mucho mayor que ella, tiene 25 años y ya ha tenido varias enamoradas. Para ella él sería el primero. Tengo miedo de que sufra por amor. Una desilusión la devastaría. No sé qué actitud tomar y qué hacer al respecto. Ayúdeme, por favor.

Ojo al consejo

Estimado Franco, entiendo tu preocupación por tu hermana menor. Sin embargo, no siempre evitarás que sufra por amor. Eso es parte de la vida, tarde o temprano llegará ese momento. Ella tiene que vivir sus propias experiencias y aprender de ellas. Lo que puedes hacer es aconsejarla y, cuando lo necesite, consolarla y animarla. Deja que viva su primera ilusión.