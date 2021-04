Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Alfredo (37, Pueblo Libre). Señora Moro, me siento vilmente engañado por Michelle, mi novia. Ella es piurana y estamos juntos hace un año. Cuando la conocí me impactó su hermosa y frondosa cabellera de color negro azabache. Siempre me han gustado las chicas con el cabello largo, son mi debilidad, por esta misma razón caí rendido ante sus pies. Sin embargo, hace poco descubrí que era una peluca y que ella tenía el cabello afro.

Doctora Moro, no soy racista ni nada, pero ese estilo de cabello nunca me ha llamado la atención. Si por esta razón soy superficial, entonces lo acepto. Sin embargo, lo que más me molesta de esta situación es que Michelle no me dijera nada, ni pensaba hacerlo; me enteré porque un día caí en su departamento de sorpresa y ella no estaba arreglada. Mi pareja se había olvidado que yo tenía un duplicado de la llave y cuando me vio, casi le da un infarto.

Ese día intenté disimular mi asombro, le dije que yo igual la quería y seguía guapa, pero mentí, realmente estaba muy distinta y no me gustaba tanto. Señora Moro, me siento muy extraño y no sé qué hacer, por momentos creo que he estado enamorado de otra persona. No quisiera lastimarla, es una chica con grandes valores, pero las mentiras siempre tienen consecuencias.

Me hubiera gustado que, al menos, me lo hubiera dicho en algún momento de la relación. Lamentablemente, me enteré de una forma que no me gustó para nada. ¿Qué hago? Ayúdeme.

Ojo al consejo

Estimado Alfredo, es natural que te sientas así, ella ocultó algo que, aunque sea una cuestión física, para ti era muy importante. Sin embargo, si me dices que es una buena persona, te aconsejo que sopeses las cosas. El amor no se va de la noche a la mañana.No obstante, si sientes que no puedes con su nueva apariencia, lo mejor es que seas sincero y te alejes. Suerte.