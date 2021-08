Magaly Moro

Paloma (25 años, Los Olivos). Señora Magaly, nunca imaginé enamorarme a través de la televisión. El sábado pasado vi al hombre que hizo que mi corazón latiera a mil por hora. Ángelo Caro, con su destacada actuación en las olimpiadas de Tokio me conquistó, me enamoró.

Sinceramente nunca he tenido mucho interés en ver las competencias o torneos deportivos. Ese día, luego de darme un baño, me puse a revisar Twitter y allí encontré información que me llamó mucho la atención. Decían que nuestro compatriota Ángelo Caro podía ganar una medalla olímpica en skate porque estaba compitiendo muy bien. Eso me dio curiosidad y decidí prender el televisor y buscar el canal de las olimpiadas.

Fue algo mágico, muy hermoso lo que sentí al ver a Ángelo en acción; cómo se alegraba cuando le salían sus trucos o cómo lamentaba si sucedía lo contrario. Fueron varios minutos admirando a este joven skater. Luego, al verlo besar la bandera estampada en su polo solo quise correr hacia él para abrazarlo. Me encantó también cómo se alegró cuando su contrincante, el skater brasileño, se aseguraba una medalla. ¡Qué ejemplo para el país, para la juventud! Eso es tener espíritu deportivo.

Lamentablemente, no quedó entre los tres primeros puestos, pero se ganó mi corazón. Quisiera encontrar la forma de contactarme con él, pero hay un inconveniente, tengo enamorado desde hace un año. Estoy confundida. Creía amar a Luis, mi chico, pero ahora no sé. Aconséjeme, doctora, por favor.

OJO al consejo

Estimada Paloma, me parece que Ángelo Caro es tu amor platónico. No te has enamorado, lo que sientes es admiración por él. Solo se puede amar a una persona si realmente se la conoce. Por otro lado, reflexiona acerca de tus sentimientos hacia tu enamorado, esto te servirá para aclarar la confusión que tienes. No arriesgues tu relación por una ilusión. Mucha suerte.