Magaly Moro

Braulio (38 años, Callao). Doctora Magaly me encuentro muy ansioso y lo único que me calmará será encontrar a mi novia de la adolescencia, la única que me brindó un amor sincero, puro y sin engaños.

A Lisset la conocí a inicios del año 1998 en el patio del colegio más grande de mi urbanización. Congeniamos súper rápido y nos hicimos muy amigos. Nos contábamos absolutamente todo, era agradable estar con ella. Recuerdo que su pasatiempo favorito era escuchar música y cada vez que estábamos juntos siempre tarareaba una canción de The Beatles.

A los pocos meses nos enamoramos, yo estaba emocionado porque era mi primera pareja, mi primer amor. Lamentablemente no funcionó y terminamos por una inmadurez justo el mismo día que cumplimos dos años. A las semanas me enteré por amigos en común que Lis se fue a vivir a un pueblo en la ciudad de Ancash; yo me quedé en Lima, me casé, tuve una niña y después de un año me divorcié porque me engañaron.

Estuve envuelto en tres relaciones amorosas más, pero todas mis parejas me terminaron pagando mal. La última me dejó porque un extranjero le prometió la visa. A raíz de ello me di cuenta de que la única persona que jamás me hizo daño fue Lisset, mi primer amor.

Por eso, siento que quizás nunca debí dejarla ir. Por esa razón hoy la busco. Mis amigos me dicen que la olvide, pero no puedo. Necesito su consejo, señora Moro. ¿Cree que debo hacer de todo para ubicarla?

Ojo al consejo

Querido Braulio, creo que te estás aferrando y obsesionando solo con un recuerdo. Quieres revivir algo del pasado solo porque no estás conforme con tu presente y las malas experiencias que has tenido en lo sentimental. Buscas a Lisset porque no quieres estar solo, no porque la ames. Reflexiona. Tómate un tiempo para ti solo. Mucha suerte.