Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Angela (26 años, San Martín de Porres). Doctora Magaly, soy una chica fanática de su sección desde la secundaria. Jamás pensé que me atrevería a contar mi historia a través de este medio, pero hoy tomo el valor de hacerlo, porque sé que solo usted sabrá aconsejarme de manera correcta.

Estoy enamorada de Juan Marcelo, un chico de 27 años que estudia Derecho en una universidad privada. Lo conocí en marzo de este año, por medio de una aplicación que sirve para buscar pareja. Fue arriesgado vernos por el tema de la pandemia, pero lo hicimos y, desde aquella primera cita, quedamos impactados el uno con el otro.

Desde ese momento empezamos a salir casi todas las semanas o nos visitábamos mutuamente. Me gusta mucho su inteligencia, su entereza y su capacidad de tener siempre un tema de conversación. Sin embargo, hay algo que me frena cada vez que me imagino una vida con él: no le gusta la música peruana, en especial la cumbia.

Doctora, yo soy una persona que sin música no puede vivir. Amo las canciones de Armonía 10, Néctar, Agua Marina y el Grupo 5. Cada vez que tengo que limpiar mi departamento o salir a correr, escucho mi playlist que reúne los mejores éxitos de estos grupos. En algunas ocasiones he intentado poner esta música cuando estoy con él en mi casa y automáticamente se enoja. Me dice que le parece muy sufrida y ridícula. La verdad, no sé qué hacer, me gusta mucho y me parece interesante, pero no sé si pueda quitar de mi vida la cumbia por él, ¿Qué hago?

Ojo al consejo

Querida Ángela, estás en una etapa en la que recién se están conociendo y es bueno que hayas descubierto esto de una vez. Ve el lado positivo.

Por otro lado, ¿en serio quieres estar con alguien que no tolere los gustos del otro? Conversa con él y pídele que respete tus gustos, de lo contrario, analiza si quieres seguir a su lado. Suerte.