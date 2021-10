Magaly Moro

Paola (27 años, Breña). Estimada doctora Magaly, estoy decepcionada de mi enamorado Gonzalo.

Siempre pensé que me respetaba y que jamás haría algo que me cause molestias o aflicción. Sin embargo, me equivoqué. He descubierto que su comportamiento con otras mujeres no es el adecuado.

No suelo agarrar su celular, no soy de esas parejas que revisan mensajes, correos, etc.. Siempre he respetado el espacio de mi chico. Hace dos semanas él se olvidó el celular en nuestro departamento. Yo me percaté de que lo había dejado cuando escuché el sonido reiterado de varios mensajes de WhatsApp que llegaban. Pensé que tal vez se trataba de algo urgente y por eso decidí leerlos.

Una mujer de nombre Roxana era quien le escribía. En cada mensaje le decía: “Goncha”, “muñeco” o “guapo”. No entendía por qué lo llamaba así y tras revisar mensajes anteriores me di cuenta que mi enamorado también la llamaba de forma cariñosa “muñeca” o “guapa”. En muchas de sus expresiones pude notar el coqueteo que no debería existir pues yo soy su pareja. Me sentí engañada.

A los minutos, Gonzalo regresó al depa y cuando le reclamé por este coqueteo, me dijo que él siempre llamaba a sus compañeras de trabajo con cariño y respeto y que no existía coqueteo sino amabilidad de su parte. No le creí y me fui a la casa de mi hermana. Desde entonces no le contesto el celular. Pienso que me fue infiel. ¿Cree que debo hablar con él, doctora?

Ojo al consejo

Estimada Paola, entiendo tu decepción; sin embargo, creo que es necesario que hables con Gonzalo. Él te puede explicar con mayor detalle si lo que para ti es coqueteo en realidad es amabilidad. También puedes comprobar esto leyendo más mensajes de WhatsApp. Pídele a tu chico que te los enseñe. Si no tiene nada que temer no tendrá problema en mostrártelos. Suerte.