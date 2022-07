Magaly Moro

Flor (30 años, San Juan de Miraflores). Señora Magaly, estoy molesta y triste porque siento que mi novio no me quiere como antes.

Este 28 y 29 de julio, como sabemos, son días feriados. Aprovechando esto había planeado pasar un fin de semana largo muy bonito con mi novio Gonzalo. Por la pandemia nos privamos de reuniones sociales y viajes. Así que ahora que ambos tenemos nuestras tres dosis contra el coronavirus consideré que era el momento ideal para viajar. Había pensado ir a Chachapoyas, un lugar hermoso que desde hace años quiero conocer.

Hace unos días le comenté de mis planes a mi chico, yo esperaba que me dijera que estaba de acuerdo y que se pusiera feliz por el hecho de poder viajar juntos después de tanto tiempo. Sin embargo, me llevé una desagradable sorpresa. Gonzalo me dijo que tenía pensado celebrar Fiestas Patrias con sus padres en un club campestre, que era una costumbre que había quedado interrumpida por la pandemia y que iban a retomar.

Me quedé sorprendida con lo que me dijo. Le empecé a preguntar más por esta reunión para ver si me invitaba a pasar estos feriados con él y su familia, pero nada. No me invitó.

Señora Magaly, siento que mi novio ya no me ama como antes y que ese es el motivo por el cual no me ha invitado a pasar esta celebración con él. Pasan los días y Gonzalo sigue sin invitarme. Esto solo me genera tristeza y dolor.

No sé si preguntarle directamente por qué no me ha invitado. ¿Usted que me aconseja?

Ojo con el consejo

Estimada Flor, entiendo tu preocupación. Te aconsejo que hables con Gonzalo y le preguntes a qué se debe que no te haya invitado a esta celebración con su familia. Si te atormenta mucho esto, es mejor que se lo preguntes de una vez. Si es por un problema en su relación, tal como lo piensas, aprovecha el momento para conversar sobre esto. Con el diálogo se puede hallar una solución. Suerte.