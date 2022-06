Magaly Moro

Alberto (32, Lince). Hola, doctora, le escribe un muchacho enamorado que no sabe cómo conquistar a una mujer que no cree en el amor.

Conocí a Michelle hace un año, trabajamos juntos y, desde que la vi, me cautivó su belleza, pero a medida que la fui conociendo me iba gustando más y más; es una chica con buenos principios y con muchas metas. Su único defecto es que no confía en los hombres, al menos no como pareja.

Su conducta se debe al engaño que sufrió por parte de Marcelo, quien, además de serle infiel con su mejor amiga, la dejó plantada en el altar. Eso ocurrió hace seis años, no obstante, Michelle aún siente que no ha superado ese episodio de su vida y hasta continúa yendo a terapia.

Yo sé que ella siente algo por mí, porque varias veces hemos estado muy cerca de besarnos, pero, de pronto, ella se aleja, se pone rara, e incluso, deja de hablarme por varios días. Su conducta me duele porque le he demostrado de mil maneras que soy una persona diferente y que lo que siento por ella es real.

Quizás soy un románico empedernido, doctora, pero ya siento que la amo y me gustaría poder ayudarla a superar sus miedos y curar su corazón. Es una mujer increíble que merece todo el amor y la felicidad del mundo. ¿Cómo hago para conseguir una oportunidad? Tengo miedo de seguir insistiendo, no quiero correr el riesgo de perderla hasta como amiga. Me siento en una encrucijada. Ayúdeme, por favor.

Querido Alberto, entiendo que estés muy enamorado de Michelle, sin embargo, si ella te ha dicho que aún no supera el engaño de su expareja, dale tiempo. Deja que ella sane su corazón, pero no te apartes. Empezar algo ahora, solo podría herirte porque ella aún se encuentra en un proceso de superación.

Si la amas, entonces tendrás la paciencia para esperarla. Mucha suerte.