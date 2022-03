Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Pepe (28 años, Pueblo Libre). Estimada doctora Magaly, estoy desesperado. Mi enamorada Luana está rompiendo mi corazón.

Ella es una chica muy hermosa, tiene una carita muy linda y un cuerpo espectacular. Lo que más resalta es su derrier, que está muy bien trabajado debido al constante ejercicio que realiza a diario en el gimnasio.

Ella sabe los dones que tiene, se siente muy contenta con su cuerpo esbelto y por eso se exhibe con ropa pegada en las redes sociales. Esto último a mí me molesta muchísimo. En Facebook, en Instagram y en TikTok suele publicar fotos y videos en donde se le ve bailando o haciendo ejercicios con ropa diminuta y pegada.

He leído decenas de comentarios de hombres, en su mayoría, que la halagan, la invitan a salir y que le dejan sus números de celular. Muchos de ellos destacan su derrier. Todo eso me encoleriza y me ofende.

Yo soy su pareja y ella tiene que tener en cuenta que cuando le escriben esos mensajes me están faltando el respeto. Si sabe que le van a escribir estos comentarios, muchos grotescos, no debería publicar imágenes provocativas.

Yo se lo he dicho, le he pedido que deje de hacerlo, pero ella me dice que es libre de hacer lo que desee en sus redes sociales, que no tiene la culpa de lo que escribe el resto, que ella es feliz haciendo sus videos, etc.

Señora Moro, ¿qué más puedo hacer para que mi chica deje de exhibirse en redes sociales con ropa diminuta y pegada? Un consejo, por favor.

Ojo al consejo

Estimado Pepe, Luana tiene razón en lo que te dice. Ella no tiene la culpa de lo que las personas le comentan en sus fotos o videos. Ella es libre de publicar lo que desea en sus redes sociales y no tiene nada de malo que le guste usar ropa pegada o diminuta. No te está faltando el respeto por eso. Debes cambiar tu chip. Si a ella le molestan los comentarios lo que podría hacer es bloquearlos.