Magaly Moro

Casimiro (48, Independencia). Doctora Moro, confío en que usted, como mujer madura que es, me ayudará a lograr que la mujer de mi vida, Amelia, me acepte como su pareja. Nosotros llevamos saliendo como amigos casi 8 meses; sin embargo, a pesar de demostrarle mis sentimientos e incondicionalidad, aún no he logrado doblegar su corazón.

¿Sabe cuál es el principal impedimento para conquistar a Ame? Su edad. Ella es 12 años mayor que yo, madre de 6 hijos y abuela de 10 niños. No obstante, nada de eso a mí me importa porque yo solo me he fijado en una atractiva y buena mujer. Aunque a mi familia no le gusta la idea de que corteje a una “vieja”, como la suelen llamar, eso me tiene sin cuidado. Ahora solo le hago caso a mi corazón y estoy seguro que Amelia es mi media naranja.

Estoy consciente que los años pesan. Incluso, mis propios amigos me dicen que me aburriré de una mujer adulta, pero yo la veo muy conservada, activa y hasta más entusiasmada por la vida que muchas mujeres de mi edad.

Mi dilema es que ella no cree que yo la ame, tiene mucha desconfianza y piensa que la dejaré sufriendo. Ya no sé qué hacer para demostrarle que mi amor es puro y sincero.

Señora Moro, ¿cómo se conquista a una mujer de 60 años? Me estoy volviendo loco por ella, pero no he podido cautivarla con absolutamente nada. Espero ansioso su consejo.

Ojo con el consejo

Querido Casimiro, te toca hablar francamente con Amelia y preguntarle si realmente tiene miedo a enamorarse o si tú no le interesas. Quizás te dé temor escuchar la verdad, pero “el que no arriesga, no gana”. Además, la sinceridad te evitará que pierdas tu tiempo. En caso te diga que sí está interesada en ti, tenle paciencia y ve ganándote poco a poco su confianza. Suerte.