Magaly Moro

Dayana (29 años, Independencia). Doctora Magaly, tuve una relación amorosa con Alexander desde hace cinco meses, pero hace poco lo conocí en persona y me desilusioné por completo.

Lo conocí a través de una clase virtual de inglés en medio de la pandemia. Luego conversábamos todos los días por WhatsApp. Desde los primeros días nos sentimos muy bien, me parecía súper divertido. Además ya tiene una carrera terminada y un trabajo seguro. Todo lo que había buscado en mi vida lo tenía en él. La química era tan fuerte que no quisimos perder más tiempo y comenzamos una relación a la distancia. Ambos estábamos felices con el romance. Llevábamos una relación virtual por dos meses y luego decidimos conocernos en persona. Queríamos abrazarnos y besarnos apasionadamente, tal y como lo conversamos muchas veces por chat.

Llegó el día y él me esperó en Miraflores. Cuando lo vi de lejos, me emocioné y caminé rápido a su encuentro, pero mientras más me acercaba me daba cuenta de un detalle. Su sonrisa no me agradaba. Le faltaban los dientes superiores de adelante. Alexander me quiso besar y yo lo esquivé porque me sentí muy incómoda. Nunca había visto una boca así. Él notó mi cara de disgusto y me preguntó qué pasaba, pero no le respondí. Simplemente empecé alejarme.

Tomé un taxi y me fui sin decir nada más. Ahora no deja de llamarme al celular. Me gusta su forma de ser, pero no podría estar con un hombre sin dientes. ¿Qué hago?

Ojo al consejo

Estimada Dayana, si él es una buena persona y por ahora le faltan algunos dientes, esa no es una razón valedera para acabar con un bello amor que entre ustedes ha nacido. Recuerda que él puede ponerse una prótesis dental y mejorar su aspecto físico. Quizás se le cayeron por algún accidente, pero es algo que se puede solucionar. Pareces una inmadura.