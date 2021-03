Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Rodolfo (34, Magdalena del Mar). Doctora Moro, me da vergüenza contarle mi caso, pero estoy seguro que me ayudará a tomar una buena decisión. La pandemia me dio la oportunidad de conocer más a una compañera de la universidad a quien veía inalcanzable, se llama Ana de los Ángeles, es una mujer muy guapa e inteligente, pero tiene un gusto musical cuestionable, especialmente porque es fanática de la música del cantante colombiano Camilo.

Este tema no me afectaría, sino fuera porque Ana me obliga a que lo escuche. Lo peor de todo es que me hizo grabar un TikTok con la canción más detestable de los últimos tiempos, se llama Ropa cara y sé el nombre porque la escuché tantas veces para aprender el bendito baile. Estoy tan enamorado que no me pude negar a realizar esa tonta coreografía; sin embargo, igual discutí con Ana porque le dije que ese tipo me parecía un ridículo.

Tanto lo ama, que se puso como una fiera y dijo que no iba a permitir que ofendiera a “La Tribu”, nombre que el tal Camilo le puso a su legión de seguidores; yo me burlé y pasó algo increíble, mi novia me pidió que me retirara de su casa, desde entonces no me habla ni responde mis mensajes.

Doctora, mis grupos favoritos son Pink Floyd, AC/DC, Queen, Guns N’ Roses, Metallica, The Rolling Stones, Led Zeppelin, entre otros. ¿Se imagina lo que significa para mí escuchar a Camilo? Siento que Ana no debió tratarme mal. Lo peor de todo es que, además, ahora está deprimida porque Camilo le puso Machu Picchu a una canción que no tiene nada que ver con nuestra maravilla. ¿Se da cuenta que es un tonto? ¿Qué hago, señora Moro?

Ojo al consejo

Estimado Rodolfo, me apena decirte que si tu relación peligra solo por el gusto musical de tu enamorada, entonces lo que sientes por ella no es amor verdadero. Hay un dicho que dice que “en gustos y colores no han escrito los autores”, lo que significa que cada persona tiene sus propios intereses. En una relación, la tolerancia es vital. Intenta conversar con Ana y lleguen a un