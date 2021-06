Magaly Moro

Luciana (28 años, San Martín de Porres). Doctora Magaly, soy fiel admiradora de su página. En varias oportunidades los consejos que ha brindado en sus secciones me han ayudado demasiado. Muchas gracias por eso.

En esta oportunidad quiero contarle un poco del drama que estoy viviendo con mi nuevo enamorado. Su nombre es Juan Martín, tiene 32 años de edad y es administrador de profesión. Desde que lo conozco me ha encantado lo cariñoso que es conmigo. Me engríe y de manera sorpresiva siempre me trae un detallito, ya sean unos chocolates, flores, pulseras de plata o ropa. Esas cosas siempre me han gustado. Cada vez que le contaba a mis amigas lo mucho que él hacía por mí se morían de envidia. Sin embargo, hay algo en su comportamiento que no me gusta y no me deja ser feliz al 100%.

Cuando empezamos una relación amorosa, Juan Martín me contó que su ex salió embarazada al poco tiempo de que terminaron, ella le juró que el niño era suyo, pero él no le creyó, y por esa razón no firmó como suyo al menor. De esto ya pasaron ocho años y en todo ese tiempo el pequeño, quien vive cerca de su casa, le toca la puerta para verlo y mi enamorado lo bota de una manera muy tosca.

Me da mucha pena cómo esa pobre criatura es expuesta a ese desplante. Me da mucha impotencia esa situación. Creo que mi pareja debería hacerse una prueba de ADN para comprobar si el niño es su hijo. Se lo he dicho, pero no quiere. Por esta situación tengo dudas de seguir con él, ¿Qué hago?

Ojo al consejo

Querida Luciana, piensa si quieres seguir con un hombre que rechaza a una criatura. Aunque no fuera su hijo, no tiene por qué tratarlo así. Además, lo ideal sería que se haga una prueba de paternidad. Lo mejor que puedes hacer es comunicarle tus incomodidades para que reflexione. Si no cambia su actitud, creo que debes evaluar si vale la pena seguir con él.