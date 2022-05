Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Isabel (48 años, Chorrillos). Doctora Moro, me apena mucho la situación que enfrento con mi pareja, de quien estoy muy enamorada. Tengo una relación de 6 años con Julián, pero hace dos años decidimos convivir. Durante este tiempo, todo nos ha ido muy bien, lamentablemente el aumento de mi sueldo ha cambiado las cosas y para mal, ¿puede creerlo?

Él es veterinario y yo soy periodista. Mi sueldo siempre estuvo por debajo del suyo, pero, con mis ascensos, mis ingresos fueron mejorando con el tiempo. Soy consciente que todo este tiempo estuve trabajando incansablemente para convertirme en jefa de área y, cuando menos pensé, me anunciaron que ese sería mi nuevo puesto y mi salario se duplicó.

Apenas supe la noticia, lo primero que hice fue llamar a mi amorcito y le dije que ahora podríamos darnos más gustos porque tendría más platita. “Entonces, ¿Cuánto ganarás ahora”, dijo todo serio. Cuando le revelé la cifra se puso más cortante y solo respondió: “Ojalá sepas aprovecharlo y no lo gastes en tonterías” y se despidió.

Desde esa fecha, lo he notado distante, irritado y hasta parece que mis detalles le molestan. No quiere que le regale nada y me ha dicho que él seguirá pagando todo igual. “Que ganes más no significa que aportarás más. Yo soy el hombre de la casa”, expresó. Me duele su comportamiento, claramente está celoso de mi salario o de mis avances, sus actitudes machistas me disgustan, pero lo amo y no quiero separarme de él. ¿Qué hago? Ayúdeme, por favor.

Ojo con el consejo

Querida Isabel, no dejes que el amor te ciegue tanto. Conversa con Julián y exprésale tu malestar. Si hay amor verdadero, él debería celebrar tus triunfos, mas no ponerse celoso y hasta hacerte sentir mal. Si sigues permitiendo estas actitudes, cuando menos lo pienses, te estancarás profesionalmente solo para no causarle molestias. Piensa bien las cosas.