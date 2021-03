Magaly Moro

Ana Cecilia ( 26 años, Ica). Doctora Magaly, soy fiel admiradora suya. Desde muy niñas, mis hermanas y yo siempre hemos comprado el diario para poder leer sus consejos. Jamás imaginé que tendría el valor para escribirle; sin embargo, la situación que vivo me sobrepasa. Necesito la opinión de una experta.

Hace dos meses conocí en el mercado de mi barrio a Samuel, un joven bien guapo y atento que vendía verduras. Nos gustamos de inmediato y me quedé con él conversando por varias horas, incluso me invitó a almorzar y acepté porque me pareció muy interesante. No podía dejar pasar esa oportunidad. Supongo que debe saber que no se encuentran a chicos divertidos e inteligentes por todos lados.

Estuvimos casi todo el día juntos, fue muy agradable. No obstante, la magia terminó cuando me hizo un comentario revelando su signo zodiacal. “Soy tan amigable como cualquier géminis, ¿verdad?”, soltó entre risas. Automáticamente mi rostro cambió y le pregunté si ese era su signo. Samuel muy desencajado asintió con la cabeza.

Doctora, salí corriendo del parque pensando en mi mala suerte. No podía creer que el chico que me gustaba no fuera compatible conmigo, según la astrología. Yo soy piscis y los piscianos jamás nos llevamos con los géminis. Es una ley. Muchos esotéricos me han dicho que somos tan opuestos que un romance entre ambos sería insoportable. Desde ese momento, no le contesto el Whatsapp. Me gusta, pero no funcionará, ¿Qué hago? Tengo miedo de tomar una mala decisión.

Ojo al consejo

Querida Ana Cecilia, muchas gracias por tus lindas palabras sobre la sección. Con respecto a tu situación, respeto mucho tus creencias, pero considero que el amor va más allá de lo que digan los signos. Entre ustedes, por lo que me cuentas, hay conexión, entonces no dejes pasar esto solo por algo que es tan intrascendente. Date la oportunidad de ser feliz.