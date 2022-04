Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Alexandra (28 años, San Martín de Porres) Doctora Moro, ya no tolero más la situación. Mi chico y yo peleamos a cada rato.

Le cuento qué pasa. Rodolfo es una persona que cuida mucho su aspecto. Siempre luce muy limpio y bien vestido. Le encanta echarse colonias o perfumes, pero no solo eso también se pone maquillaje. Usa una crema para atenuar sus ojeras y base para disimular la palidez de su rostro y cuello. Además, usa cremas antiarrugas.

A mí no me parece mal que cuide su piel y que le guste verse bien. Sin embargo, me parece que exagera porque no puede estar ni un solo día sin cremas ni maquillaje. Incluso comenzó a usar lápiz para cejas porque dice que “las tiene muy despobladas” y eso lo hace ver feo.

En un par de ocasiones, él se ha apoderado de mis cremas nuevas y de mi maquillaje. Así como le digo, se olvidó de comprar sus cosas y no tuvo mejor idea que usar las mías. “Luego te compro, me dijo”. Jamás lo hizo.

Esto ha sido motivo de discusión entre nosotros. Le reclamo su actitud, su exageración en su cuidado y él me dice que así lo conocí y que debo aceptarlo tal como es. Además, argumenta que no tiene nada de malo que quiera verse bien y que mis reclamos se deben a que tengo miedo de que otras chicas intenten conquistarlo por su belleza.

No tiene sentido lo que dice, señora Magaly. Lo único que le reclamo es que exagera con su cuidado personal, incluso que no me reponga mis cremas y maquillaje. ¿Cómo solucionamos esto?

Ojo con el consejo

Estimada Alexandra, entiendo tu molestia. Te aconsejo que converses nuevamente con tu enamorado. Tengan un diálogo tranquilo sobre el tema. Pídele comprensión y empatía para que entienda lo que te molesta de su actitud y dejen las discusiones. Por otro lado, efectivamente, no tiene nada de malo que él use cremas y maquillaje para verse bien. Suerte.