Magaly Moro

hilda (39 años, San Juan de Miraflores) Estimada doctora Magaly, estoy desesperada. Quiero con todas mis fuerzas ser libre nuevamente.

Tengo dos años de matrimonio con Arturo. Al principio todo fue felicidad. Pensé que él era el hombre de mi vida, con quien envejecería y tendría hijos. Me casé muy enamorada luego de tres años de noviazgo. Creí que conocía a Arturo, por eso acepté su propuesta de casarnos; sin embargo, con la convivencia me di cuenta que era un flojo y sucio.

No quiere ayudar en las labores de la casa. No sabe cocinar, no lava su ropa, no quiere limpiar. Todo lo hago yo. El primer año pasé por alto todo eso. Yo me hacía cargo sin reclamarle absolutamente nada. Estaba muy enamorada y ciega. Al parecer, Arturo se acostumbró a eso y por eso siempre esperaba que yo le preparara la comida, que yo le lavara sus prendas y que me encargara de limpiar la casa.

Poco a poco, por el cansancio, sobre todo, me di cuenta que en lugar de su esposa parecía su empleada doméstica. Además, empezó a descuidar su imagen. Él es notario. Llegaba de la oficina y no se bañaba. Al día siguiente, al irse tampoco se aseaba. Así podía pasar una semana. La situación se volvió intolerable.

Le he pedido el divorcio y no me lo quiere dar. Estoy casi segura que su negativa no es por amor, aunque él dice lo contrario. Doctora, ¿cómo hago que cambie de opinión? No quiero prolongar este problema.

Ojo con el consejo

Estimada Hilda, si deseas el divorcio entiendo que ya no amas a tu esposo. Si estás completamente segura adelante entonces. Es la mejor decisión. Habla con Arturo al respecto. Dile lo que sientes y lo que quieres. Si no acepta separarse de forma amigable no hay otro camino. Tienes que acudir al Poder Judicial. Será un proceso más largo, pero obtendrás finalmente tu libertad.