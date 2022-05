Magaly Moro

Mario (35 años, San Juan de Lurigancho) Señora Moro, estoy furioso con mi esposa Verónica. Creo que mi matrimonio ha llegado a su fin.

Todo este tema del ampay de Aldo Miyashiro con su exreportera nos ha generado un problema enorme. Resulta que yo tengo o tenía la costumbre de jugar unas pichangas los miércoles en la noche con mis amigos de la universidad.

Sin embargo, desde que se descubrió la infidelidad del “Chino” con Fiorella Retiz no puedo ir a jugar fulbito. ¿Sabe por qué? Porque ya no tengo chimpunes. Verónica me los quemó para impedir que salga de casa a pichanguear. El miércoles cuando me estaba alistando para mi encuentro futbolero ella muy suelta de huesos me dijo: “no creo que juegues hoy, ya no tienes chimpunes”.

Me tomó por sorpresa lo que me dijo, pensé que era una broma, busqué los chimpunes por todos lados hasta que los encontré en el tacho de basura quemados. Inmediatamente le reclamé a mi esposa y me dijo: “no soy estúpida. Cada vez que sales a jugar regresas apestando a licor. Lo toleré todo este tiempo. Pero ahora estoy segura que tú y tus amigos se encuentran con mujeres y se alcoholizan con ellas. ¡Cuántas veces me habrás engañado!”.

Doctora, es absurdo lo que me reclama mi esposa. Nunca le he dado motivos para que desconfíe. Es cierto que tomo licor luego de pichanguear, pero solo bebo con mis amigos y de allí me voy a mi casa. Es el colmo lo que ha pasado.

¿Qué me aconseja doctora Magaly?

Ojo con el consejo

Estimado Mario, entiendo tu enojo. Te aconsejo que tomes las cosas con calma. Es necesario que tú y tu esposa dialoguen sobre su inseguridad. Deja que pasen unos días más y pídele a Verónica hablar sobre el tema. Tengan una conversación alturada. Hazle ver que no tiene sentido que desconfíe de ti porque no le has dado motivos para ello. Mucha paciencia. El amor lo vale.