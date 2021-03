Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Susana (27 años, Los Olivos). Estimada doctora Magaly, me siento atormentada por la admiración desmedida que tiene mi enamorado por la conductora de “Amor y Fuego”, Gigi Mitre. Le cuento cómo empezó todo para que pueda entender mi drama y sepa ayudarme.

Desde que la conductora Gigi volvió a la televisión, a través de Willax, se ha mostrado muy directa en sus opiniones respecto a la política del país y, aunque parezca increíble, cuando mi pareja vio el video en el que la conductora soltó una lisura en plena conferencia del presidente Sagasti, cayó rendido a sus pies. A partir de ese momento no para de decirme: “Esa mujer sí que tiene agallas”.

Doctora, además, se ha vuelto fan de ese programa y cada vez que Gigi se expresa sobre lo que está pasando en el país, mi pareja se emociona y hasta aplaude. “Quiero una mujer así en mi vida, la necesito”, suelta sin ni siquiera mirarme. La verdad, ese tipo de comentarios no me molestaban al inicio, lo tomaba con humor.

Sin embargo, luego de la entrevista a Keiko Fujimori en la que “Peluchín” y la señorita Mitre le preguntaron de todo, mi chico se ha vuelto bastante obsesivo con ella y hasta me ha pedido que me corte el cabello chiquito, ¡imagínese!. “Amor, ¿no puedes ser así de crítica y directa como ella? Eso realmente enamora a cualquier hombre”, me dijo con total desfachatez.

Señora Moro, necesito su apoyo, a mí me gusta cómo es Gigi, me parece graciosa y muy irreverente, pero yo no soy así y no quiero cambiar. Aunque siento que si no lo hago, Manuel va a terminarme. ¿Qué me aconseja?

Ojo al consejo

Querida Susana, tienes toda la razón, no tienes que cambiar para agradarle a alguien. Si tu pareja te está pidiendo constantemente que lo hagas, conversa con él y dile que esa situación te molesta. Si ignora tu pedido y continúa con esos comentarios, evalúa tu relación. Recuerda que quien te quiere, te va a aceptar tal y como eres y no te hará sentir menos. Mucha suerte.